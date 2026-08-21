BasedHype מחיר היום

מחיר BasedHype (BASEDHYPE) בזמן אמת היום הוא $ 0.006612, עם שינוי של 4.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BASEDHYPE ל USD הוא $ 0.006612 לכל BASEDHYPE.

BasedHype כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,139,202, עם היצע במחזור של 10.00B BASEDHYPE. ב‑24 השעות האחרונות, BASEDHYPE סחר בין $ 0.00629702 (נמוך) ל $ 0.00676959 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01997093, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0034058.

ביצועים לטווח קצר, BASEDHYPE נע ב +1.76% בשעה האחרונה ו +3.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 101.89.

BasedHype (BASEDHYPE) מידע שוק

שווי שוק $ 66.14M$ 66.14M $ 66.14M נפח (24 שעות) $ 101.89$ 101.89 $ 101.89 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.14M$ 66.14M $ 66.14M אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BasedHype הוא $ 66.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 101.89. ההיצע במחזור של BASEDHYPE הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.14M.