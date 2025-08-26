BASEDChad (BASED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00010231 $ 0.00010231 $ 0.00010231 24 שעות נמוך $ 0.00011158 $ 0.00011158 $ 0.00011158 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00010231$ 0.00010231 $ 0.00010231 גבוה 24 שעות $ 0.00011158$ 0.00011158 $ 0.00011158 שיא כל הזמנים $ 0.00513753$ 0.00513753 $ 0.00513753 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00004818$ 0.00004818 $ 0.00004818 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.64% שינוי מחיר (1D) -6.71% שינוי מחיר (7D) -1.67% שינוי מחיר (7D) -1.67%

BASEDChad (BASED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010409. במהלך 24 השעות האחרונות, BASED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00010231 לבין שיא של $ 0.00011158, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00513753, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004818.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASED השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -6.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BASEDChad (BASED) מידע שוק

שווי שוק $ 96.58K$ 96.58K $ 96.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 104.09K$ 104.09K $ 104.09K אספקת מחזור 927.80M 927.80M 927.80M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BASEDChad הוא $ 96.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASED הוא 927.80M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 104.09K.