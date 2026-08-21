BasedAI מחיר היום

מחיר BasedAI (BASEDAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00542022, עם שינוי של 28.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BASEDAI ל USD הוא $ 0.00542022 לכל BASEDAI.

BasedAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 193,337, עם היצע במחזור של 35.67M BASEDAI. ב‑24 השעות האחרונות, BASEDAI סחר בין $ 0.00362019 (נמוך) ל $ 0.00786229 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 11.12, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00362019.

ביצועים לטווח קצר, BASEDAI נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו -55.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.43K.

BasedAI (BASEDAI) מידע שוק

שווי שוק $ 193.34K$ 193.34K $ 193.34K נפח (24 שעות) $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 193.34K$ 193.34K $ 193.34K אספקת מחזור 35.67M 35.67M 35.67M אספקה כוללת 35,669,420.0 35,669,420.0 35,669,420.0

שווי השוק הנוכחי של BasedAI הוא $ 193.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.43K. ההיצע במחזור של BASEDAI הוא 35.67M, עם היצע כולל של 35669420.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.34K.