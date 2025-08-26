עוד על SPX6900

SPX6900 מידע על מחיר

SPX6900 אתר רשמי

SPX6900 טוקניומיקה

SPX6900 תחזית מחיר

Based SPX6900 סֵמֶל

Based SPX6900 מחיר (SPX6900)

1 SPX6900 ל USDמחיר חי:

$0.00053504
-9.10%1D
Based SPX6900 (SPX6900) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:49:07 (UTC+8)

Based SPX6900 (SPX6900) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0.0014083
$ 0
+1.20%

-9.13%

-24.46%

-24.46%

Based SPX6900 (SPX6900) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPX6900 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPX6900השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0014083, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPX6900 השתנה ב +1.20% במהלך השעה האחרונה, -9.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based SPX6900 (SPX6900) מידע שוק

$ 514.83K
--
$ 514.83K
962.23M
962,229,003.684778
שווי השוק הנוכחי של Based SPX6900 הוא $ 514.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPX6900 הוא 962.23M, עם היצע כולל של 962229003.684778. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 514.83K.

Based SPX6900 (SPX6900) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Based SPX6900ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased SPX6900 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased SPX6900 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Based SPX6900ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.13%
30 ימים$ 0-34.28%
60 ימים$ 0+29.19%
90 ימים$ 0--

מה זהBased SPX6900 (SPX6900)

BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Based SPX6900 (SPX6900) משאב

האתר הרשמי

Based SPX6900תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Based SPX6900 (SPX6900) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Based SPX6900 (SPX6900) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Based SPX6900.

בדוק את Based SPX6900 תחזית המחיר עכשיו‏!

SPX6900 למטבעות מקומיים

Based SPX6900 (SPX6900) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Based SPX6900 (SPX6900) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SPX6900 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Based SPX6900 (SPX6900)

כמה שווה Based SPX6900 (SPX6900) היום?
החי SPX6900המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SPX6900 ל USD?
המחיר הנוכחי של SPX6900 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Based SPX6900?
שווי השוק של SPX6900 הוא $ 514.83K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SPX6900?
ההיצע במחזור של SPX6900 הוא 962.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SPX6900?
‏‏SPX6900 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0014083 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SPX6900?
SPX6900 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SPX6900?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SPX6900 הוא -- USD.
האם SPX6900 יעלה השנה?
SPX6900 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SPX6900 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:49:07 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.