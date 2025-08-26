Based SPX6900 מחיר (SPX6900)
Based SPX6900 (SPX6900) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPX6900 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPX6900השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0014083, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPX6900 השתנה ב +1.20% במהלך השעה האחרונה, -9.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Based SPX6900 הוא $ 514.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPX6900 הוא 962.23M, עם היצע כולל של 962229003.684778. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 514.83K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Based SPX6900ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased SPX6900 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased SPX6900 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Based SPX6900ל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.13%
|30 ימים
|$ 0
|-34.28%
|60 ימים
|$ 0
|+29.19%
|90 ימים
|$ 0
|--
BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
