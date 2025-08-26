Based SPX6900 (SPX6900) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0014083 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.20% שינוי מחיר (1D) -9.13% שינוי מחיר (7D) -24.46%

Based SPX6900 (SPX6900) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SPX6900 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SPX6900השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0014083, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SPX6900 השתנה ב +1.20% במהלך השעה האחרונה, -9.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based SPX6900 (SPX6900) מידע שוק

שווי שוק $ 514.83K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 514.83K אספקת מחזור 962.23M אספקה כוללת 962,229,003.684778

שווי השוק הנוכחי של Based SPX6900 הוא $ 514.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPX6900 הוא 962.23M, עם היצע כולל של 962229003.684778. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 514.83K.