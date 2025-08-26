עוד על LAMBOW

Based Lambow סֵמֶל

Based Lambow מחיר (LAMBOW)

1 LAMBOW ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Based Lambow (LAMBOW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:51:04 (UTC+8)

Based Lambow (LAMBOW) מידע על מחיר (USD)

Based Lambow (LAMBOW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LAMBOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAMBOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00244486, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAMBOW השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -2.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+57.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Based Lambow (LAMBOW) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Based Lambow הוא $ 37.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAMBOW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.04K.

מה זהBased Lambow (LAMBOW)

LAMBOW is a culture coin for long-term builders. It’s not just a meme — it’s a filter. LAMBOW was created for the few who don’t chase hype, don’t need validation, and don’t flinch when it gets quiet. It’s the anti-tourist token: a quiet rebellion against pump-and-dump culture, driven by discipline, time, and conviction. There are no grand promises. No false urgency. No fake community engagement plays. Just one question: Will you still be here when it matters? If you’re looking for the next short-term flip, LAMBOW isn’t for you. But if you see memes as movements, and tokens as tools for cultural gravity — welcome.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Based Lambow (LAMBOW) משאב

Based Lambowתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Based Lambow (LAMBOW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Based Lambow (LAMBOW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Based Lambow.

בדוק את Based Lambow תחזית המחיר עכשיו‏!

LAMBOW למטבעות מקומיים

Based Lambow (LAMBOW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Based Lambow (LAMBOW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAMBOW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Based Lambow (LAMBOW)

כמה שווה Based Lambow (LAMBOW) היום?
החי LAMBOWהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LAMBOW ל USD?
המחיר הנוכחי של LAMBOW ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Based Lambow?
שווי השוק של LAMBOW הוא $ 37.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LAMBOW?
ההיצע במחזור של LAMBOW הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LAMBOW?
‏‏LAMBOW השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00244486 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LAMBOW?
LAMBOW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LAMBOW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LAMBOW הוא -- USD.
האם LAMBOW יעלה השנה?
LAMBOW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LAMBOW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.