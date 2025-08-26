Based Lambow מחיר (LAMBOW)
Based Lambow (LAMBOW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LAMBOW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAMBOWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00244486, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAMBOW השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -2.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+57.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Based Lambow הוא $ 37.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAMBOW הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.04K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Based Lambowל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased Lambow ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBased Lambow ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Based Lambowל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.39%
|30 ימים
|$ 0
|+723.61%
|60 ימים
|$ 0
|+306.91%
|90 ימים
|$ 0
|--
LAMBOW is a culture coin for long-term builders. It’s not just a meme — it’s a filter. LAMBOW was created for the few who don’t chase hype, don’t need validation, and don’t flinch when it gets quiet. It’s the anti-tourist token: a quiet rebellion against pump-and-dump culture, driven by discipline, time, and conviction. There are no grand promises. No false urgency. No fake community engagement plays. Just one question: Will you still be here when it matters? If you’re looking for the next short-term flip, LAMBOW isn’t for you. But if you see memes as movements, and tokens as tools for cultural gravity — welcome.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
