Based Alien מחיר היום

מחיר Based Alien (ALIEN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ALIEN ל USD הוא $ 0 לכל ALIEN.

Based Alien כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,241, עם היצע במחזור של 1.00B ALIEN. ב‑24 השעות האחרונות, ALIEN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ALIEN נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Based Alien (ALIEN) מידע שוק

שווי שוק $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.24K$ 21.24K $ 21.24K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Based Alien הוא $ 21.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALIEN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.24K.