BaseCTO (CTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0031371 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -6.41% שינוי מחיר (7D) +4.42%

BaseCTO (CTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0031371, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTO השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -6.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BaseCTO (CTO) מידע שוק

שווי שוק $ 25.93K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.53K אספקת מחזור 583.46M אספקה כוללת 956,753,377.1768994

שווי השוק הנוכחי של BaseCTO הוא $ 25.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTO הוא 583.46M, עם היצע כולל של 956753377.1768994. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.53K.