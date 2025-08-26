עוד על BASE

Base Protocol סֵמֶל

Base Protocol מחיר (BASE)

לא רשום

$0.65105
-5.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Base Protocol (BASE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:03:49 (UTC+8)

Base Protocol (BASE) מידע על מחיר (USD)

$ 0.643432
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.71%

-5.39%

+5.81%

+5.81%

Base Protocol (BASE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.65105. במהלך 24 השעות האחרונות, BASE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.643432 לבין שיא של $ 0.693064, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 35.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.177029.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASE השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -5.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Base Protocol (BASE) מידע שוק

$ 312.95K
--
שווי השוק הנוכחי של Base Protocol הוא $ 312.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASE הוא 480.68K, עם היצע כולל של 702441.82996731. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 457.33K.

Base Protocol (BASE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Base Protocolל USDהיה $ -0.0371106449009957.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBase Protocol ל USDהיה . $ -0.0432200844.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBase Protocol ל USDהיה $ +0.7329588609.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Base Protocolל USDהיה $ +0.32789223191538695.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0371106449009957-5.39%
30 ימים$ -0.0432200844-6.63%
60 ימים$ +0.7329588609+112.58%
90 ימים$ +0.32789223191538695+101.47%

מה זהBase Protocol (BASE)

Base Protocol (BASE) is a token whose price is pegged to the total market cap of all cryptocurrencies at a ratio of 1 : 1 trillion. BASE allows traders to speculate on the entire crypto industry with one token. If crypto market cap is $450B, BASE is $0.45. If crypto market cap is $800B, BASE is $0.80.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Base Protocol (BASE) משאב

האתר הרשמי

Base Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Base Protocol (BASE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Base Protocol (BASE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Base Protocol.

בדוק את Base Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

BASE למטבעות מקומיים

Base Protocol (BASE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Base Protocol (BASE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BASE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Base Protocol (BASE)

כמה שווה Base Protocol (BASE) היום?
החי BASEהמחיר ב USD הוא 0.65105 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BASE ל USD?
המחיר הנוכחי של BASE ל USD הוא $ 0.65105. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Base Protocol?
שווי השוק של BASE הוא $ 312.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BASE?
ההיצע במחזור של BASE הוא 480.68K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BASE?
‏‏BASE השיג מחיר שיא (ATH) של 35.25 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BASE?
BASE ‏‏רשם מחירATL של 0.177029 USD.
מהו נפח המסחר של BASE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BASE הוא -- USD.
האם BASE יעלה השנה?
BASE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BASE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:03:49 (UTC+8)

