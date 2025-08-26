Base Protocol (BASE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.643432 $ 0.643432 $ 0.643432 24 שעות נמוך $ 0.693064 $ 0.693064 $ 0.693064 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.643432$ 0.643432 $ 0.643432 גבוה 24 שעות $ 0.693064$ 0.693064 $ 0.693064 שיא כל הזמנים $ 35.25$ 35.25 $ 35.25 המחיר הנמוך ביותר $ 0.177029$ 0.177029 $ 0.177029 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.71% שינוי מחיר (1D) -5.39% שינוי מחיר (7D) +5.81% שינוי מחיר (7D) +5.81%

Base Protocol (BASE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.65105. במהלך 24 השעות האחרונות, BASE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.643432 לבין שיא של $ 0.693064, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BASEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 35.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.177029.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BASE השתנה ב -0.71% במהלך השעה האחרונה, -5.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Base Protocol (BASE) מידע שוק

שווי שוק $ 312.95K$ 312.95K $ 312.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 457.33K$ 457.33K $ 457.33K אספקת מחזור 480.68K 480.68K 480.68K אספקה כוללת 702,441.82996731 702,441.82996731 702,441.82996731

שווי השוק הנוכחי של Base Protocol הוא $ 312.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASE הוא 480.68K, עם היצע כולל של 702441.82996731. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 457.33K.