Base Identity מחיר היום

מחיר Base Identity (BASEID) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BASEID ל USD הוא $ 0 לכל BASEID.

Base Identity כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,327, עם היצע במחזור של 100.00B BASEID. ב‑24 השעות האחרונות, BASEID סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BASEID נע ב +5.34% בשעה האחרונה ו +28.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Base Identity (BASEID) מידע שוק

שווי שוק $ 27.33K$ 27.33K $ 27.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.33K$ 27.33K $ 27.33K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Base Identity הוא $ 27.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BASEID הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.33K.