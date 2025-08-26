BANX (BANX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00002089 $ 0.00002089 $ 0.00002089 24 שעות נמוך $ 0.00002125 $ 0.00002125 $ 0.00002125 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00002089$ 0.00002089 $ 0.00002089 גבוה 24 שעות $ 0.00002125$ 0.00002125 $ 0.00002125 שיא כל הזמנים $ 0.00082618$ 0.00082618 $ 0.00082618 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001804$ 0.00001804 $ 0.00001804 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.21% שינוי מחיר (1D) +2.67% שינוי מחיר (7D) -15.56% שינוי מחיר (7D) -15.56%

BANX (BANX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000215. במהלך 24 השעות האחרונות, BANX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002089 לבין שיא של $ 0.00002125, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BANXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00082618, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001804.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BANX השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, +2.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BANX (BANX) מידע שוק

שווי שוק $ 318.70K$ 318.70K $ 318.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 318.70K$ 318.70K $ 318.70K אספקת מחזור 15.00B 15.00B 15.00B אספקה כוללת 14,999,320,746.53407 14,999,320,746.53407 14,999,320,746.53407

שווי השוק הנוכחי של BANX הוא $ 318.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BANX הוא 15.00B, עם היצע כולל של 14999320746.53407. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 318.70K.