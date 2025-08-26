עוד על BANX

BANX מחיר (BANX)

1 BANX ל USDמחיר חי:

+2.60%1D
BANX (BANX) טבלת מחירים חיה
BANX (BANX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+1.21%

+2.67%

-15.56%

-15.56%

BANX (BANX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000215. במהלך 24 השעות האחרונות, BANX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002089 לבין שיא של $ 0.00002125, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BANXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00082618, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001804.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BANX השתנה ב +1.21% במהלך השעה האחרונה, +2.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BANX (BANX) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של BANX הוא $ 318.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BANX הוא 15.00B, עם היצע כולל של 14999320746.53407. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 318.70K.

BANX (BANX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של BANXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBANX ל USDהיה . $ -0.0000037049.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBANX ל USDהיה $ +0.0000029570.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של BANXל USDהיה $ -0.00002431928800227776.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.67%
30 ימים$ -0.0000037049-17.23%
60 ימים$ +0.0000029570+13.75%
90 ימים$ -0.00002431928800227776-53.07%

מה זהBANX (BANX)

Borrow ● Lend ● Multiply ● Hedge ◎ Solana tokens and NFTs on https://banx.gg with no expiration, no price liquidation. Banx is a modular peer-to-peer lending protocol enabling borrowers and lenders to choose their risk/reward parameters (LTV/APR), anywhere from very low to very high. The more $BANX you own and stake, the stronger the (financial) benefits you receive such as weekly $BANX rewards (from buybacks), boosts on leaderboard points, governance voting power, ...

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

BANXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BANX (BANX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BANX (BANX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BANX.

בדוק את BANX תחזית המחיר עכשיו‏!

BANX למטבעות מקומיים

BANX (BANX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BANX (BANX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BANX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על BANX (BANX)

כמה שווה BANX (BANX) היום?
החי BANXהמחיר ב USD הוא 0.0000215 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BANX ל USD?
המחיר הנוכחי של BANX ל USD הוא $ 0.0000215. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BANX?
שווי השוק של BANX הוא $ 318.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BANX?
ההיצע במחזור של BANX הוא 15.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BANX?
‏‏BANX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00082618 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BANX?
BANX ‏‏רשם מחירATL של 0.00001804 USD.
מהו נפח המסחר של BANX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BANX הוא -- USD.
האם BANX יעלה השנה?
BANX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BANX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
BANX (BANX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

