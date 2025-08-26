Banjo (BANJO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00389816 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -8.87% שינוי מחיר (7D) -9.40%

Banjo (BANJO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BANJO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BANJOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00389816, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BANJO השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -8.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Banjo (BANJO) מידע שוק

שווי שוק $ 89.13K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.13K אספקת מחזור 999.96M אספקה כוללת 999,955,092.179174

שווי השוק הנוכחי של Banjo הוא $ 89.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BANJO הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999955092.179174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.13K.