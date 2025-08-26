עוד על BALN

Balanced סֵמֶל

Balanced מחיר (BALN)

לא רשום

1 BALN ל USDמחיר חי:

$0.063905
-14.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Balanced (BALN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:08:58 (UTC+8)

Balanced (BALN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.063183
24 שעות נמוך
$ 0.075628
גבוה 24 שעות

$ 0.063183
$ 0.075628
$ 2.1
$ 0.04903173
+0.48%

-8.46%

-0.35%

-0.35%

Balanced (BALN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.06817. במהלך 24 השעות האחרונות, BALN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.063183 לבין שיא של $ 0.075628, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BALNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04903173.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BALN השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -8.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Balanced (BALN) מידע שוק

$ 1.69M
--
$ 1.69M
26.46M
26,462,203.99923374
שווי השוק הנוכחי של Balanced הוא $ 1.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BALN הוא 26.46M, עם היצע כולל של 26462203.99923374. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.69M.

Balanced (BALN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Balancedל USDהיה $ -0.00630490126174929.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBalanced ל USDהיה . $ -0.0107406061.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBalanced ל USDהיה $ -0.0109540668.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Balancedל USDהיה $ -0.0029605645439904.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00630490126174929-8.46%
30 ימים$ -0.0107406061-15.75%
60 ימים$ -0.0109540668-16.06%
90 ימים$ -0.0029605645439904-4.16%

מה זהBalanced (BALN)

BALN is a governance token, which you can lock for up to 4 years to hold voting power and boost your earning potential. Balanced offers Balance Tokens (BALN) as an incentive for borrowers and liquidity providers. Almost anything goes with Balanced’s extensive, on-chain governance. Vote to add collateral types, modify the fees, spend the DAO Fund, interact with third-party contracts, launch on additional blockchains, and more. You can even influence the incentives for each liquidity pool — and earn a kickback for it.

Balanced (BALN) משאב

האתר הרשמי

Balancedתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Balanced (BALN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Balanced (BALN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Balanced.

בדוק את Balanced תחזית המחיר עכשיו‏!

BALN למטבעות מקומיים

Balanced (BALN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Balanced (BALN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BALN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Balanced (BALN)

כמה שווה Balanced (BALN) היום?
החי BALNהמחיר ב USD הוא 0.06817 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BALN ל USD?
המחיר הנוכחי של BALN ל USD הוא $ 0.06817. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Balanced?
שווי השוק של BALN הוא $ 1.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BALN?
ההיצע במחזור של BALN הוא 26.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BALN?
‏‏BALN השיג מחיר שיא (ATH) של 2.1 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BALN?
BALN ‏‏רשם מחירATL של 0.04903173 USD.
מהו נפח המסחר של BALN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BALN הוא -- USD.
האם BALN יעלה השנה?
BALN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BALN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:08:58 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.