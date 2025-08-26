Balanced (BALN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.063183 $ 0.063183 $ 0.063183 24 שעות נמוך $ 0.075628 $ 0.075628 $ 0.075628 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.063183$ 0.063183 $ 0.063183 גבוה 24 שעות $ 0.075628$ 0.075628 $ 0.075628 שיא כל הזמנים $ 2.1$ 2.1 $ 2.1 המחיר הנמוך ביותר $ 0.04903173$ 0.04903173 $ 0.04903173 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.48% שינוי מחיר (1D) -8.46% שינוי מחיר (7D) -0.35% שינוי מחיר (7D) -0.35%

Balanced (BALN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.06817. במהלך 24 השעות האחרונות, BALN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.063183 לבין שיא של $ 0.075628, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BALNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.1, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04903173.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BALN השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -8.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Balanced (BALN) מידע שוק

שווי שוק $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M אספקת מחזור 26.46M 26.46M 26.46M אספקה כוללת 26,462,203.99923374 26,462,203.99923374 26,462,203.99923374

שווי השוק הנוכחי של Balanced הוא $ 1.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BALN הוא 26.46M, עם היצע כולל של 26462203.99923374. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.69M.