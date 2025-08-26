BAKSO (BAKSO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00251427$ 0.00251427 $ 0.00251427 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -10.17% שינוי מחיר (7D) +2.54% שינוי מחיר (7D) +2.54%

BAKSO (BAKSO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BAKSO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BAKSOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00251427, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BAKSO השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -10.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BAKSO (BAKSO) מידע שוק

שווי שוק $ 51.31K$ 51.31K $ 51.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.31K$ 51.31K $ 51.31K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של BAKSO הוא $ 51.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BAKSO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.31K.