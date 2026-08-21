Badger מחיר היום

מחיר Badger (BADGER) בזמן אמת היום הוא $ 0.376259, עם שינוי של 11.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BADGER ל USD הוא $ 0.376259 לכל BADGER.

Badger כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,340,545, עם היצע במחזור של 19.51M BADGER. ב‑24 השעות האחרונות, BADGER סחר בין $ 0.337528 (נמוך) ל $ 0.380085 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 89.08, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.308284.

ביצועים לטווח קצר, BADGER נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו +9.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 71.07K.

Badger (BADGER) מידע שוק

שווי שוק $ 7.34M$ 7.34M $ 7.34M נפח (24 שעות) $ 71.07K$ 71.07K $ 71.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.90M$ 7.90M $ 7.90M אספקת מחזור 19.51M 19.51M 19.51M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Badger הוא $ 7.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 71.07K. ההיצע במחזור של BADGER הוא 19.51M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.90M.