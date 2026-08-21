BabySOL מחיר היום

מחיר BabySOL (BABYSOL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.72% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BABYSOL ל USD הוא $ 0 לכל BABYSOL.

BabySOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,824.41, עם היצע במחזור של 69.42M BABYSOL. ב‑24 השעות האחרונות, BABYSOL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.203486, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BABYSOL נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו +0.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 18.77.

BabySOL (BABYSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 18.82K$ 18.82K $ 18.82K נפח (24 שעות) $ 18.77$ 18.77 $ 18.77 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.82K$ 18.82K $ 18.82K אספקת מחזור 69.42M 69.42M 69.42M אספקה כוללת 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

שווי השוק הנוכחי של BabySOL הוא $ 18.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.77. ההיצע במחזור של BABYSOL הוא 69.42M, עם היצע כולל של 69420000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.82K.