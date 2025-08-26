AXEL (AXEL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03084339 $ 0.03084339 $ 0.03084339 24 שעות נמוך $ 0.03198264 $ 0.03198264 $ 0.03198264 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03084339$ 0.03084339 $ 0.03084339 גבוה 24 שעות $ 0.03198264$ 0.03198264 $ 0.03198264 שיא כל הזמנים $ 0.349088$ 0.349088 $ 0.349088 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01534466$ 0.01534466 $ 0.01534466 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.51% שינוי מחיר (1D) -2.54% שינוי מחיר (7D) -5.22% שינוי מחיר (7D) -5.22%

AXEL (AXEL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0310157. במהלך 24 השעות האחרונות, AXEL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03084339 לבין שיא של $ 0.03198264, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AXELהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.349088, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01534466.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AXEL השתנה ב +0.51% במהלך השעה האחרונה, -2.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AXEL (AXEL) מידע שוק

שווי שוק $ 4.38M$ 4.38M $ 4.38M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.02M$ 31.02M $ 31.02M אספקת מחזור 141.16M 141.16M 141.16M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AXEL הוא $ 4.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AXEL הוא 141.16M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.02M.