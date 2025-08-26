AVINOC (AVINOC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00712745 $ 0.00712745 $ 0.00712745 24 שעות נמוך $ 0.0089884 $ 0.0089884 $ 0.0089884 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00712745$ 0.00712745 $ 0.00712745 גבוה 24 שעות $ 0.0089884$ 0.0089884 $ 0.0089884 שיא כל הזמנים $ 3.29$ 3.29 $ 3.29 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002988$ 0.00002988 $ 0.00002988 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.02% שינוי מחיר (1D) -7.98% שינוי מחיר (7D) +20.75% שינוי מחיר (7D) +20.75%

AVINOC (AVINOC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00827003. במהלך 24 השעות האחרונות, AVINOC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00712745 לבין שיא של $ 0.0089884, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVINOCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.29, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002988.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVINOC השתנה ב -0.02% במהלך השעה האחרונה, -7.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+20.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AVINOC (AVINOC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.27M$ 8.27M $ 8.27M אספקת מחזור 167.02M 167.02M 167.02M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AVINOC הוא $ 1.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVINOC הוא 167.02M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.27M.