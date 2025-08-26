AVC (AVC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01045187$ 0.01045187 $ 0.01045187 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.76% שינוי מחיר (1D) +7.13% שינוי מחיר (7D) +9.05% שינוי מחיר (7D) +9.05%

AVC (AVC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AVC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01045187, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVC השתנה ב -2.76% במהלך השעה האחרונה, +7.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AVC (AVC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M אספקת מחזור 3.50B 3.50B 3.50B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AVC הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVC הוא 3.50B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.02M.