AvaCoach (AVAC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00029564 $ 0.00029564 $ 0.00029564 24 שעות נמוך $ 0.00030417 $ 0.00030417 $ 0.00030417 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00029564$ 0.00029564 $ 0.00029564 גבוה 24 שעות $ 0.00030417$ 0.00030417 $ 0.00030417 שיא כל הזמנים $ 0.01010404$ 0.01010404 $ 0.01010404 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00025907$ 0.00025907 $ 0.00025907 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.21% שינוי מחיר (7D) +2.93% שינוי מחיר (7D) +2.93%

AvaCoach (AVAC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00029934. במהלך 24 השעות האחרונות, AVAC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00029564 לבין שיא של $ 0.00030417, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVACהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01010404, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00025907.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVAC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AvaCoach (AVAC) מידע שוק

שווי שוק $ 226.39K$ 226.39K $ 226.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 299.34K$ 299.34K $ 299.34K אספקת מחזור 756.28M 756.28M 756.28M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AvaCoach הוא $ 226.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVAC הוא 756.28M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 299.34K.