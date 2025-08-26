Autonomous Virtual Beings (AVB) מידע על מחיר (USD)

Autonomous Virtual Beings (AVB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00151667. במהלך 24 השעות האחרונות, AVB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00150855 לבין שיא של $ 0.00181323, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.077253, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00102873.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVB השתנה ב -4.11% במהלך השעה האחרונה, -13.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Autonomous Virtual Beings (AVB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Autonomous Virtual Beings הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVB הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999934788.488315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.