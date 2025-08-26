עוד על AVB

AVB מידע על מחיר

AVB אתר רשמי

AVB טוקניומיקה

AVB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Autonomous Virtual Beings סֵמֶל

Autonomous Virtual Beings מחיר (AVB)

לא רשום

1 AVB ל USDמחיר חי:

$0.00151667
$0.00151667$0.00151667
-13.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Autonomous Virtual Beings (AVB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:08:18 (UTC+8)

Autonomous Virtual Beings (AVB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00150855
$ 0.00150855$ 0.00150855
24 שעות נמוך
$ 0.00181323
$ 0.00181323$ 0.00181323
גבוה 24 שעות

$ 0.00150855
$ 0.00150855$ 0.00150855

$ 0.00181323
$ 0.00181323$ 0.00181323

$ 0.077253
$ 0.077253$ 0.077253

$ 0.00102873
$ 0.00102873$ 0.00102873

-4.11%

-13.10%

-22.25%

-22.25%

Autonomous Virtual Beings (AVB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00151667. במהלך 24 השעות האחרונות, AVB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00150855 לבין שיא של $ 0.00181323, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AVBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.077253, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00102873.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AVB השתנה ב -4.11% במהלך השעה האחרונה, -13.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Autonomous Virtual Beings (AVB) מידע שוק

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

--
----

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

999.93M
999.93M 999.93M

999,934,788.488315
999,934,788.488315 999,934,788.488315

שווי השוק הנוכחי של Autonomous Virtual Beings הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AVB הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999934788.488315. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.52M.

Autonomous Virtual Beings (AVB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Autonomous Virtual Beingsל USDהיה $ -0.000228776021213875.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAutonomous Virtual Beings ל USDהיה . $ -0.0004355757.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAutonomous Virtual Beings ל USDהיה $ -0.0000687424.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Autonomous Virtual Beingsל USDהיה $ -0.001444939086308246.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000228776021213875-13.10%
30 ימים$ -0.0004355757-28.71%
60 ימים$ -0.0000687424-4.53%
90 ימים$ -0.001444939086308246-48.78%

מה זהAutonomous Virtual Beings (AVB)

$AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Autonomous Virtual Beings (AVB) משאב

האתר הרשמי

Autonomous Virtual Beingsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Autonomous Virtual Beings (AVB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Autonomous Virtual Beings (AVB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Autonomous Virtual Beings.

בדוק את Autonomous Virtual Beings תחזית המחיר עכשיו‏!

AVB למטבעות מקומיים

Autonomous Virtual Beings (AVB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Autonomous Virtual Beings (AVB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AVB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Autonomous Virtual Beings (AVB)

כמה שווה Autonomous Virtual Beings (AVB) היום?
החי AVBהמחיר ב USD הוא 0.00151667 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AVB ל USD?
המחיר הנוכחי של AVB ל USD הוא $ 0.00151667. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Autonomous Virtual Beings?
שווי השוק של AVB הוא $ 1.52M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AVB?
ההיצע במחזור של AVB הוא 999.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AVB?
‏‏AVB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.077253 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AVB?
AVB ‏‏רשם מחירATL של 0.00102873 USD.
מהו נפח המסחר של AVB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AVB הוא -- USD.
האם AVB יעלה השנה?
AVB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AVB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:08:18 (UTC+8)

Autonomous Virtual Beings (AVB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.