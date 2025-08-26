Autonio (NIOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.822057$ 0.822057 $ 0.822057 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +3.44% שינוי מחיר (7D) +3.44%

Autonio (NIOX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NIOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NIOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.822057, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIOX השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Autonio (NIOX) מידע שוק

שווי שוק $ 92.44K$ 92.44K $ 92.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 179.60K$ 179.60K $ 179.60K אספקת מחזור 169.84M 169.84M 169.84M אספקה כוללת 330,000,000.0 330,000,000.0 330,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Autonio הוא $ 92.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NIOX הוא 169.84M, עם היצע כולל של 330000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 179.60K.