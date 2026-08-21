Autocompounding Voting KAT מחיר היום

מחיר Autocompounding Voting KAT (AVKAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00582688, עם שינוי של 3.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AVKAT ל USD הוא $ 0.00582688 לכל AVKAT.

Autocompounding Voting KAT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,167,442, עם היצע במחזור של 200.33M AVKAT. ב‑24 השעות האחרונות, AVKAT סחר בין $ 0.00556014 (נמוך) ל $ 0.00596786 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02173927, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00508837.

ביצועים לטווח קצר, AVKAT נע ב -0.50% בשעה האחרונה ו +5.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.07K.

Autocompounding Voting KAT (AVKAT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M נפח (24 שעות) $ 9.07K$ 9.07K $ 9.07K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M אספקת מחזור 200.33M 200.33M 200.33M אספקה כוללת 200,333,986.856904 200,333,986.856904 200,333,986.856904

שווי השוק הנוכחי של Autocompounding Voting KAT הוא $ 1.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.07K. ההיצע במחזור של AVKAT הוא 200.33M, עם היצע כולל של 200333986.856904. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.17M.