Aurelius מחיר היום

מחיר Aurelius (SN37) בזמן אמת היום הוא $ 0.815126, עם שינוי של 6.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN37 ל USD הוא $ 0.815126 לכל SN37.

Aurelius כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,803,927, עם היצע במחזור של 4.64M SN37. ב‑24 השעות האחרונות, SN37 סחר בין $ 0.756967 (נמוך) ל $ 0.82124 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.27, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00759279.

ביצועים לטווח קצר, SN37 נע ב +1.02% בשעה האחרונה ו +2.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.52K.

Aurelius (SN37) מידע שוק

שווי שוק $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M נפח (24 שעות) $ 3.52K$ 3.52K $ 3.52K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M אספקת מחזור 4.64M 4.64M 4.64M אספקה כוללת 4,639,498.453822967 4,639,498.453822967 4,639,498.453822967

שווי השוק הנוכחי של Aurelius הוא $ 3.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.52K. ההיצע במחזור של SN37 הוא 4.64M, עם היצע כולל של 4639498.453822967. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.80M.