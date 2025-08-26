עוד על AURABAL

Aura BAL סֵמֶל

Aura BAL מחיר (AURABAL)

לא רשום

1 AURABAL ל USDמחיר חי:

$4.97
$4.97$4.97
-4.30%1D
mexc
USD
Aura BAL (AURABAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:57:24 (UTC+8)

Aura BAL (AURABAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4.69
$ 4.69$ 4.69
24 שעות נמוך
$ 5.47
$ 5.47$ 5.47
גבוה 24 שעות

$ 4.69
$ 4.69$ 4.69

$ 5.47
$ 5.47$ 5.47

$ 21.61
$ 21.61$ 21.61

$ 2.24
$ 2.24$ 2.24

+3.94%

-4.32%

-13.16%

-13.16%

Aura BAL (AURABAL) המחיר בזמן אמת של הוא $4.97. במהלך 24 השעות האחרונות, AURABAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.69 לבין שיא של $ 5.47, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AURABALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 21.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.24.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AURABAL השתנה ב +3.94% במהלך השעה האחרונה, -4.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aura BAL (AURABAL) מידע שוק

$ 17.26M
$ 17.26M$ 17.26M

--
----

$ 17.26M
$ 17.26M$ 17.26M

3.67M
3.67M 3.67M

3,670,009.913121755
3,670,009.913121755 3,670,009.913121755

שווי השוק הנוכחי של Aura BAL הוא $ 17.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AURABAL הוא 3.67M, עם היצע כולל של 3670009.913121755. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.26M.

Aura BAL (AURABAL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aura BALל USDהיה $ -0.224712300058757.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAura BAL ל USDהיה . $ -0.6455284500.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAura BAL ל USDהיה $ +1.4430290630.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aura BALל USDהיה $ +0.684401661525003.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.224712300058757-4.32%
30 ימים$ -0.6455284500-12.98%
60 ימים$ +1.4430290630+29.03%
90 ימים$ +0.684401661525003+15.97%

מה זהAura BAL (AURABAL)

auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges.

Aura BAL (AURABAL) משאב

Aura BALתחזית מחיר (USD)

AURABAL למטבעות מקומיים

Aura BAL (AURABAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aura BAL (AURABAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AURABAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aura BAL (AURABAL)

כמה שווה Aura BAL (AURABAL) היום?
החי AURABALהמחיר ב USD הוא 4.97 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AURABAL ל USD?
המחיר הנוכחי של AURABAL ל USD הוא $ 4.97. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aura BAL?
שווי השוק של AURABAL הוא $ 17.26M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AURABAL?
ההיצע במחזור של AURABAL הוא 3.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AURABAL?
‏‏AURABAL השיג מחיר שיא (ATH) של 21.61 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AURABAL?
AURABAL ‏‏רשם מחירATL של 2.24 USD.
מהו נפח המסחר של AURABAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AURABAL הוא -- USD.
האם AURABAL יעלה השנה?
AURABAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AURABAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:57:24 (UTC+8)

