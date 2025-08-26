Aura BAL (AURABAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.69 $ 4.69 $ 4.69 24 שעות נמוך $ 5.47 $ 5.47 $ 5.47 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.69$ 4.69 $ 4.69 גבוה 24 שעות $ 5.47$ 5.47 $ 5.47 שיא כל הזמנים $ 21.61$ 21.61 $ 21.61 המחיר הנמוך ביותר $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.94% שינוי מחיר (1D) -4.32% שינוי מחיר (7D) -13.16% שינוי מחיר (7D) -13.16%

Aura BAL (AURABAL) המחיר בזמן אמת של הוא $4.97. במהלך 24 השעות האחרונות, AURABAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.69 לבין שיא של $ 5.47, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AURABALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 21.61, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.24.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AURABAL השתנה ב +3.94% במהלך השעה האחרונה, -4.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aura BAL (AURABAL) מידע שוק

שווי שוק $ 17.26M$ 17.26M $ 17.26M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.26M$ 17.26M $ 17.26M אספקת מחזור 3.67M 3.67M 3.67M אספקה כוללת 3,670,009.913121755 3,670,009.913121755 3,670,009.913121755

שווי השוק הנוכחי של Aura BAL הוא $ 17.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AURABAL הוא 3.67M, עם היצע כולל של 3670009.913121755. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.26M.