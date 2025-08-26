Augur (REP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 1.028 גבוה 24 שעות $ 1.13 שיא כל הזמנים $ 341.85 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.87% שינוי מחיר (1D) -8.25% שינוי מחיר (7D) +5.20%

Augur (REP) המחיר בזמן אמת של הוא $1.027. במהלך 24 השעות האחרונות, REP נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.028 לבין שיא של $ 1.13, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 341.85, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REP השתנה ב -3.87% במהלך השעה האחרונה, -8.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Augur (REP) מידע שוק

שווי שוק $ 8.29M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.29M אספקת מחזור 8.06M אספקה כוללת 8,064,565.944209285

שווי השוק הנוכחי של Augur הוא $ 8.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REP הוא 8.06M, עם היצע כולל של 8064565.944209285. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.29M.