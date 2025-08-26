Augur מחיר (REP)
Augur (REP) המחיר בזמן אמת של הוא $1.027. במהלך 24 השעות האחרונות, REP נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.028 לבין שיא של $ 1.13, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 341.85, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, REP השתנה ב -3.87% במהלך השעה האחרונה, -8.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Augur הוא $ 8.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REP הוא 8.06M, עם היצע כולל של 8064565.944209285. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.29M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Augurל USDהיה $ -0.092422318964432.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAugur ל USDהיה . $ +0.1769379274.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAugur ל USDהיה $ +0.4448072564.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Augurל USDהיה $ +0.2171930112189376.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.092422318964432
|-8.25%
|30 ימים
|$ +0.1769379274
|+17.23%
|60 ימים
|$ +0.4448072564
|+43.31%
|90 ימים
|$ +0.2171930112189376
|+26.82%
Augur is a trustless, decentralized platform for prediction markets. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Prediction markets are markets created to trade the probability of an event happening. The market prices indicate what the crowd thinks the probability of an event happening. Predictive markets have shown to have been effective in accurately forecasting many results however it is still not widely used due to the many regulatory hurdles involved in setting up such a market. Augur aims to set up such a market in a decentralized manner. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Augur REP is the gambling cryptocurrency. It’s the crypto token you can use to bet on sporting events, political outcomes, economies and just about everything else in the prediction markets. Online gambling is a $52 billion a year industry. At its founding the project included Intrade founder Ron Bernstein, Robin Hanson, and Ethereum founder Vitalik Buterin among its advisers. In April 2015, Augur's first contract was uploaded to the Ethereum network.The first beta version was released in March 2016. In October 2016, all the reputation tokens that were for sale during the 2015 crowdfunding campaign were distributed to their owners on the live Ethereum network and the two largest cryptocurrency exchanges, Poloniex and Kraken, added support for these tokens on their trading platforms. The project was delayed until it was launched in July 2018.
