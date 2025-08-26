Audius (AUDIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.062193 גבוה 24 שעות $ 0.067099 שיא כל הזמנים $ 4.95 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0437371 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.95% שינוי מחיר (1D) -6.35% שינוי מחיר (7D) -2.06%

Audius (AUDIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.062125. במהלך 24 השעות האחרונות, AUDIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.062193 לבין שיא של $ 0.067099, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.95, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0437371.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUDIO השתנה ב -1.95% במהלך השעה האחרונה, -6.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Audius (AUDIO) מידע שוק

שווי שוק $ 83.96M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.96M אספקת מחזור 1.35B אספקה כוללת 1,350,245,466.782595

שווי השוק הנוכחי של Audius הוא $ 83.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AUDIO הוא 1.35B, עם היצע כולל של 1350245466.782595. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.96M.