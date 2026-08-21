Atoshi מחיר היום

מחיר Atoshi (ATOS) בזמן אמת היום הוא $ 0.03696636, עם שינוי של 3.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ATOS ל USD הוא $ 0.03696636 לכל ATOS.

Atoshi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,375,558, עם היצע במחזור של 903.16M ATOS. ב‑24 השעות האחרונות, ATOS סחר בין $ 0.03522656 (נמוך) ל $ 0.04063201 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.109228, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02409721.

ביצועים לטווח קצר, ATOS נע ב -0.18% בשעה האחרונה ו +0.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 62.64K.

Atoshi (ATOS) מידע שוק

שווי שוק $ 33.38M$ 33.38M $ 33.38M נפח (24 שעות) $ 62.64K$ 62.64K $ 62.64K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.70B$ 3.70B $ 3.70B אספקת מחזור 903.16M 903.16M 903.16M אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Atoshi הוא $ 33.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.64K. ההיצע במחזור של ATOS הוא 903.16M, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.70B.