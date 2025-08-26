ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00112207 $ 0.00112207 $ 0.00112207 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00112207$ 0.00112207 $ 0.00112207 שיא כל הזמנים $ 0.00452434$ 0.00452434 $ 0.00452434 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.61% שינוי מחיר (1D) -0.30% שינוי מחיר (7D) -42.20% שינוי מחיר (7D) -42.20%

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00108989. במהלך 24 השעות האחרונות, ASYNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00112207, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASYNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00452434, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASYNC השתנה ב +1.61% במהלך השעה האחרונה, -0.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-42.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) מידע שוק

שווי שוק $ 675.72K$ 675.72K $ 675.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M אספקת מחזור 619.99M 619.99M 619.99M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ASYNCHRONUS by Virtuals הוא $ 675.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASYNC הוא 619.99M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.