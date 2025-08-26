עוד על ASYNC

ASYNCHRONUS by Virtuals מחיר (ASYNC)

1 ASYNC ל USDמחיר חי:

$0.00108989
$0.00108989
-0.30%1D
ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) טבלת מחירים חיה
ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00112207
$ 0.00112207
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0

$ 0.00112207
$ 0.00112207

$ 0.00452434
$ 0.00452434

$ 0
$ 0

+1.61%

-0.30%

-42.20%

-42.20%

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00108989. במהלך 24 השעות האחרונות, ASYNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00112207, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASYNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00452434, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASYNC השתנה ב +1.61% במהלך השעה האחרונה, -0.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-42.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) מידע שוק

$ 675.72K
$ 675.72K

--
--

$ 1.09M
$ 1.09M

619.99M
619.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ASYNCHRONUS by Virtuals הוא $ 675.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASYNC הוא 619.99M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09M.

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ASYNCHRONUS by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלASYNCHRONUS by Virtuals ל USDהיה . $ +0.0012636054.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלASYNCHRONUS by Virtuals ל USDהיה $ +0.0006257247.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ASYNCHRONUS by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.30%
30 ימים$ +0.0012636054+115.94%
60 ימים$ +0.0006257247+57.41%
90 ימים$ 0--

מה זהASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure.

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ASYNCHRONUS by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ASYNCHRONUS by Virtuals.

בדוק את ASYNCHRONUS by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

ASYNC למטבעות מקומיים

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASYNC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

כמה שווה ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) היום?
החי ASYNCהמחיר ב USD הוא 0.00108989 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASYNC ל USD?
המחיר הנוכחי של ASYNC ל USD הוא $ 0.00108989. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ASYNCHRONUS by Virtuals?
שווי השוק של ASYNC הוא $ 675.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASYNC?
ההיצע במחזור של ASYNC הוא 619.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASYNC?
‏‏ASYNC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00452434 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASYNC?
ASYNC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ASYNC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASYNC הוא -- USD.
האם ASYNC יעלה השנה?
ASYNC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASYNC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
