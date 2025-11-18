AstroPepeX מחיר היום

מחיר AstroPepeX (APX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000809, עם שינוי של 7.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APX ל USD הוא $ 0.00000809 לכל APX.

AstroPepeX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 525,729, עם היצע במחזור של 65.00B APX. ב‑24 השעות האחרונות, APX סחר בין $ 0.00000788 (נמוך) ל $ 0.00000973 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00036731, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000729.

ביצועים לטווח קצר, APX נע ב +1.11% בשעה האחרונה ו -22.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AstroPepeX (APX) מידע שוק

שווי שוק $ 525.73K$ 525.73K $ 525.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 525.73K$ 525.73K $ 525.73K אספקת מחזור 65.00B 65.00B 65.00B אספקה כוללת 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0

