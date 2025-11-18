ASK SPLAT מחיר היום

מחיר ASK SPLAT (SPLAT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SPLAT ל USD הוא -- לכל SPLAT.

ASK SPLAT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 482,713, עם היצע במחזור של 656.70M SPLAT. ב‑24 השעות האחרונות, SPLAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02859411, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SPLAT נע ב +6.51% בשעה האחרונה ו -24.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ASK SPLAT (SPLAT) מידע שוק

שווי שוק $ 482.71K$ 482.71K $ 482.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 703.23K$ 703.23K $ 703.23K אספקת מחזור 656.70M 656.70M 656.70M אספקה כוללת 956,696,294.8386893 956,696,294.8386893 956,696,294.8386893

שווי השוק הנוכחי של ASK SPLAT הוא $ 482.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SPLAT הוא 656.70M, עם היצע כולל של 956696294.8386893. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 703.23K.