AshSwap סֵמֶל

AshSwap מחיר (ASH)

לא רשום

1 ASH ל USDמחיר חי:

$0.00224354
$0.00224354$0.00224354
-7.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
AshSwap (ASH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:18:46 (UTC+8)

AshSwap (ASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00222284
$ 0.00222284$ 0.00222284
24 שעות נמוך
$ 0.00245769
$ 0.00245769$ 0.00245769
גבוה 24 שעות

$ 0.00222284
$ 0.00222284$ 0.00222284

$ 0.00245769
$ 0.00245769$ 0.00245769

$ 0.120014
$ 0.120014$ 0.120014

$ 0.0019391
$ 0.0019391$ 0.0019391

+0.83%

-7.90%

-6.01%

-6.01%

AshSwap (ASH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00224354. במהלך 24 השעות האחרונות, ASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00222284 לבין שיא של $ 0.00245769, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.120014, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0019391.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASH השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -7.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AshSwap (ASH) מידע שוק

$ 929.70K
$ 929.70K$ 929.70K

--
----

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

414.89M
414.89M 414.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AshSwap הוא $ 929.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASH הוא 414.89M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.24M.

AshSwap (ASH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AshSwapל USDהיה $ -0.000192606937991081.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAshSwap ל USDהיה . $ -0.0002676242.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAshSwap ל USDהיה $ +0.0001072840.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AshSwapל USDהיה $ -0.000666861672156014.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000192606937991081-7.90%
30 ימים$ -0.0002676242-11.92%
60 ימים$ +0.0001072840+4.78%
90 ימים$ -0.000666861672156014-22.91%

מה זהAshSwap (ASH)

Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: - Boost yields in the farms - Earn part of the trading fees of the exchange - Gain voting right in ASH DAO

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

AshSwapתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AshSwap (ASH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AshSwap (ASH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AshSwap.

בדוק את AshSwap תחזית המחיר עכשיו‏!

ASH למטבעות מקומיים

AshSwap (ASH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AshSwap (ASH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AshSwap (ASH)

כמה שווה AshSwap (ASH) היום?
החי ASHהמחיר ב USD הוא 0.00224354 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASH ל USD?
המחיר הנוכחי של ASH ל USD הוא $ 0.00224354. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AshSwap?
שווי השוק של ASH הוא $ 929.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASH?
ההיצע במחזור של ASH הוא 414.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASH?
‏‏ASH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.120014 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASH?
ASH ‏‏רשם מחירATL של 0.0019391 USD.
מהו נפח המסחר של ASH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASH הוא -- USD.
האם ASH יעלה השנה?
ASH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.