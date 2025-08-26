AshSwap (ASH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00222284 $ 0.00222284 $ 0.00222284 24 שעות נמוך $ 0.00245769 $ 0.00245769 $ 0.00245769 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00222284$ 0.00222284 $ 0.00222284 גבוה 24 שעות $ 0.00245769$ 0.00245769 $ 0.00245769 שיא כל הזמנים $ 0.120014$ 0.120014 $ 0.120014 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0019391$ 0.0019391 $ 0.0019391 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.83% שינוי מחיר (1D) -7.90% שינוי מחיר (7D) -6.01% שינוי מחיר (7D) -6.01%

AshSwap (ASH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00224354. במהלך 24 השעות האחרונות, ASH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00222284 לבין שיא של $ 0.00245769, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.120014, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0019391.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASH השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -7.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AshSwap (ASH) מידע שוק

שווי שוק $ 929.70K$ 929.70K $ 929.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M אספקת מחזור 414.89M 414.89M 414.89M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AshSwap הוא $ 929.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASH הוא 414.89M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.24M.