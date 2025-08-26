עוד על ARTH

ARTH סֵמֶל

ARTH מחיר (ARTH)

לא רשום

1 ARTH ל USDמחיר חי:

mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
ARTH (ARTH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:46:30 (UTC+8)

ARTH (ARTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
גבוה 24 שעות

--

-0.01%

-4.38%

-4.38%

ARTH (ARTH) המחיר בזמן אמת של הוא $1.99. במהלך 24 השעות האחרונות, ARTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.99 לבין שיא של $ 1.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.108627.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARTH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ARTH (ARTH) מידע שוק

--
שווי השוק הנוכחי של ARTH הוא $ 876.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARTH הוא 439.91K, עם היצע כולל של 439908.746. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 876.78K.

ARTH (ARTH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ARTHל USDהיה $ -0.00020411711586.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלARTH ל USDהיה . $ +3.6437379590.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלARTH ל USDהיה $ +4.3243117900.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ARTHל USDהיה $ +0.4860947128929296.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00020411711586-0.01%
30 ימים$ +3.6437379590+183.10%
60 ימים$ +4.3243117900+217.30%
90 ימים$ +0.4860947128929296+32.32%

מה זהARTH (ARTH)

ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ARTH (ARTH) משאב

האתר הרשמי

ARTHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ARTH (ARTH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ARTH (ARTH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ARTH.

בדוק את ARTH תחזית המחיר עכשיו‏!

ARTH למטבעות מקומיים

ARTH (ARTH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ARTH (ARTH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARTH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ARTH (ARTH)

כמה שווה ARTH (ARTH) היום?
החי ARTHהמחיר ב USD הוא 1.99 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARTH ל USD?
המחיר הנוכחי של ARTH ל USD הוא $ 1.99. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ARTH?
שווי השוק של ARTH הוא $ 876.78K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARTH?
ההיצע במחזור של ARTH הוא 439.91K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARTH?
‏‏ARTH השיג מחיר שיא (ATH) של 4.49 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARTH?
ARTH ‏‏רשם מחירATL של 0.108627 USD.
מהו נפח המסחר של ARTH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARTH הוא -- USD.
האם ARTH יעלה השנה?
ARTH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARTH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:46:30 (UTC+8)

ARTH (ARTH) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.