ARTH (ARTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 24 שעות נמוך $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 גבוה 24 שעות $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 שיא כל הזמנים $ 4.49$ 4.49 $ 4.49 המחיר הנמוך ביותר $ 0.108627$ 0.108627 $ 0.108627 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.01% שינוי מחיר (7D) -4.38% שינוי מחיר (7D) -4.38%

ARTH (ARTH) המחיר בזמן אמת של הוא $1.99. במהלך 24 השעות האחרונות, ARTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.99 לבין שיא של $ 1.99, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.108627.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARTH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ARTH (ARTH) מידע שוק

שווי שוק $ 876.78K$ 876.78K $ 876.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 876.78K$ 876.78K $ 876.78K אספקת מחזור 439.91K 439.91K 439.91K אספקה כוללת 439,908.746 439,908.746 439,908.746

שווי השוק הנוכחי של ARTH הוא $ 876.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARTH הוא 439.91K, עם היצע כולל של 439908.746. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 876.78K.