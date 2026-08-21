Arqen מחיר היום

מחיר Arqen (ARQ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00827157, עם שינוי של 3.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARQ ל USD הוא $ 0.00827157 לכל ARQ.

Arqen כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 678,280, עם היצע במחזור של 82.00M ARQ. ב‑24 השעות האחרונות, ARQ סחר בין $ 0.00801408 (נמוך) ל $ 0.00843129 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01398605, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00540181.

ביצועים לטווח קצר, ARQ נע ב +0.17% בשעה האחרונה ו -2.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.83K.

Arqen (ARQ) מידע שוק

שווי שוק $ 678.28K$ 678.28K $ 678.28K נפח (24 שעות) $ 54.83K$ 54.83K $ 54.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 827.17K$ 827.17K $ 827.17K אספקת מחזור 82.00M 82.00M 82.00M אספקה כוללת 99,999,989.506657 99,999,989.506657 99,999,989.506657

שווי השוק הנוכחי של Arqen הוא $ 678.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.83K. ההיצע במחזור של ARQ הוא 82.00M, עם היצע כולל של 99999989.506657. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 827.17K.