Army מחיר היום

מחיר Army (ARMY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ARMY ל USD הוא $ 0 לכל ARMY.

Army כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 240,245, עם היצע במחזור של 1.00B ARMY. ב‑24 השעות האחרונות, ARMY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00595883, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ARMY נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו +7.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 743.05.

Army (ARMY) מידע שוק

שווי שוק $ 240.25K$ 240.25K $ 240.25K נפח (24 שעות) $ 743.05$ 743.05 $ 743.05 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 240.25K$ 240.25K $ 240.25K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Army הוא $ 240.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 743.05. ההיצע במחזור של ARMY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 240.25K.