ARKEO מחיר (ARKEO)

1 ARKEO ל USDמחיר חי:

$0.02967059
$0.02967059$0.02967059
-0.60%1D
USD
ARKEO (ARKEO) טבלת מחירים חיה
ARKEO (ARKEO) מידע על מחיר (USD)

ARKEO (ARKEO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02967059. במהלך 24 השעות האחרונות, ARKEO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02966804 לבין שיא של $ 0.02986567, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARKEOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.146623, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02966849.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARKEO השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.87% ב-7 הימים האחרונים.

ARKEO (ARKEO) מידע שוק

$ 623.70K
$ 623.70K$ 623.70K

--
----

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

21.02M
21.02M 21.02M

120,992,625.0
120,992,625.0 120,992,625.0

שווי השוק הנוכחי של ARKEO הוא $ 623.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARKEO הוא 21.02M, עם היצע כולל של 120992625.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.59M.

ARKEO (ARKEO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ARKEOל USDהיה $ -0.000191968674711.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלARKEO ל USDהיה . $ -0.0049547689.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלARKEO ל USDהיה $ -0.0168858176.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ARKEOל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000191968674711-0.64%
30 ימים$ -0.0049547689-16.69%
60 ימים$ -0.0168858176-56.91%
90 ימים$ 0--

מה זהARKEO (ARKEO)

Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack.

ARKEOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ARKEO (ARKEO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ARKEO (ARKEO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ARKEO.

בדוק את ARKEO תחזית המחיר עכשיו‏!

ARKEO למטבעות מקומיים

ARKEO (ARKEO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ARKEO (ARKEO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARKEO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ARKEO (ARKEO)

כמה שווה ARKEO (ARKEO) היום?
החי ARKEOהמחיר ב USD הוא 0.02967059 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARKEO ל USD?
המחיר הנוכחי של ARKEO ל USD הוא $ 0.02967059. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ARKEO?
שווי השוק של ARKEO הוא $ 623.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARKEO?
ההיצע במחזור של ARKEO הוא 21.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARKEO?
‏‏ARKEO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.146623 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARKEO?
ARKEO ‏‏רשם מחירATL של 0.02966849 USD.
מהו נפח המסחר של ARKEO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARKEO הוא -- USD.
האם ARKEO יעלה השנה?
ARKEO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARKEO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

