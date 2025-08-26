ARKEO (ARKEO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02966804 $ 0.02966804 $ 0.02966804 24 שעות נמוך $ 0.02986567 $ 0.02986567 $ 0.02986567 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02966804$ 0.02966804 $ 0.02966804 גבוה 24 שעות $ 0.02986567$ 0.02986567 $ 0.02986567 שיא כל הזמנים $ 0.146623$ 0.146623 $ 0.146623 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02966849$ 0.02966849 $ 0.02966849 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.64% שינוי מחיר (7D) -4.87% שינוי מחיר (7D) -4.87%

ARKEO (ARKEO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02967059. במהלך 24 השעות האחרונות, ARKEO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02966804 לבין שיא של $ 0.02986567, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARKEOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.146623, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02966849.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARKEO השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ARKEO (ARKEO) מידע שוק

שווי שוק $ 623.70K$ 623.70K $ 623.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M אספקת מחזור 21.02M 21.02M 21.02M אספקה כוללת 120,992,625.0 120,992,625.0 120,992,625.0

שווי השוק הנוכחי של ARKEO הוא $ 623.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARKEO הוא 21.02M, עם היצע כולל של 120992625.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.59M.