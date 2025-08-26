עוד על ARIES

Aries סֵמֶל

Aries מחיר (ARIES)

לא רשום

1 ARIES ל USDמחיר חי:

$0.00090797
$0.00090797$0.00090797
-13.30%1D
USD
Aries (ARIES) טבלת מחירים חיה
Aries (ARIES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00109057
$ 0.00109057$ 0.00109057
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109057
$ 0.00109057$ 0.00109057

$ 0.0077834
$ 0.0077834$ 0.0077834

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

-12.69%

+6.91%

+6.91%

Aries (ARIES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARIES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00109057, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARIESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0077834, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARIES השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -12.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aries (ARIES) מידע שוק

$ 910.46K
$ 910.46K$ 910.46K

--
----

$ 910.46K
$ 910.46K$ 910.46K

999.68M
999.68M 999.68M

999,682,356.753128
999,682,356.753128 999,682,356.753128

שווי השוק הנוכחי של Aries הוא $ 910.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARIES הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999682356.753128. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 910.46K.

Aries (ARIES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ariesל USDהיה $ -0.000132393234356894.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAries ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAries ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ariesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000132393234356894-12.69%
30 ימים$ 0+25.55%
60 ימים$ 0+120.92%
90 ימים$ 0--

מה זהAries (ARIES)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Aries, the Ram 🐏, signifies the bold and pioneering spirit of early spring, from mid-March to mid-April. This season is all about courage and leadership, igniting the fire of determination and passion. 🔥 Let the dynamic and unstoppable force of Aries propel you forward!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aries (ARIES) משאב

האתר הרשמי

Ariesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aries (ARIES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aries (ARIES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aries.

בדוק את Aries תחזית המחיר עכשיו‏!

ARIES למטבעות מקומיים

Aries (ARIES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aries (ARIES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARIES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aries (ARIES)

כמה שווה Aries (ARIES) היום?
החי ARIESהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARIES ל USD?
המחיר הנוכחי של ARIES ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aries?
שווי השוק של ARIES הוא $ 910.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARIES?
ההיצע במחזור של ARIES הוא 999.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARIES?
‏‏ARIES השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0077834 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARIES?
ARIES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ARIES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARIES הוא -- USD.
האם ARIES יעלה השנה?
ARIES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARIES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
