Aries (ARIES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00109057 $ 0.00109057 $ 0.00109057 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00109057$ 0.00109057 $ 0.00109057 שיא כל הזמנים $ 0.0077834$ 0.0077834 $ 0.0077834 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.47% שינוי מחיר (1D) -12.69% שינוי מחיר (7D) +6.91% שינוי מחיר (7D) +6.91%

Aries (ARIES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARIES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00109057, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARIESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0077834, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARIES השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -12.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aries (ARIES) מידע שוק

שווי שוק $ 910.46K$ 910.46K $ 910.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 910.46K$ 910.46K $ 910.46K אספקת מחזור 999.68M 999.68M 999.68M אספקה כוללת 999,682,356.753128 999,682,356.753128 999,682,356.753128

שווי השוק הנוכחי של Aries הוא $ 910.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARIES הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999682356.753128. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 910.46K.