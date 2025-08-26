Argon (ARGON) מידע על מחיר (USD)

Argon (ARGON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARGON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARGONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.437525, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARGON השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -2.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Argon (ARGON) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Argon הוא $ 31.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARGON הוא 68.40M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.49K.