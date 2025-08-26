עוד על ARES

Ares Protocol סֵמֶל

Ares Protocol מחיר (ARES)

לא רשום

1 ARES ל USDמחיר חי:

$0.00035478
$0.00035478$0.00035478
0.00%1D
USD
Ares Protocol (ARES) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:01:43 (UTC+8)

Ares Protocol (ARES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.2971
$ 0.2971$ 0.2971

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.77%

-5.77%

Ares Protocol (ARES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2971, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARES השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ares Protocol (ARES) מידע שוק

$ 104.71K
$ 104.71K$ 104.71K

--
----

$ 354.78K
$ 354.78K$ 354.78K

295.15M
295.15M 295.15M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ares Protocol הוא $ 104.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARES הוא 295.15M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 354.78K.

Ares Protocol (ARES) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ares Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAres Protocol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAres Protocol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ares Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+0.07%
60 ימים$ 0-2.13%
90 ימים$ 0--

מה זהAres Protocol (ARES)

Ares is an on-chain-verified oracle protocol that provides secure and reliable data services for the Polkadot DeFi ecosystem.

Ares Protocol (ARES) משאב

האתר הרשמי

Ares Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ares Protocol (ARES) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ares Protocol (ARES) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ares Protocol.

בדוק את Ares Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

ARES למטבעות מקומיים

Ares Protocol (ARES) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ares Protocol (ARES) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARES הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ares Protocol (ARES)

כמה שווה Ares Protocol (ARES) היום?
החי ARESהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARES ל USD?
המחיר הנוכחי של ARES ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ares Protocol?
שווי השוק של ARES הוא $ 104.71K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARES?
ההיצע במחזור של ARES הוא 295.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARES?
‏‏ARES השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2971 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARES?
ARES ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ARES?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARES הוא -- USD.
האם ARES יעלה השנה?
ARES ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARES תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:01:43 (UTC+8)

Ares Protocol (ARES) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

