Ares Protocol (ARES) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.2971$ 0.2971 $ 0.2971 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -5.77% שינוי מחיר (7D) -5.77%

Ares Protocol (ARES) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ARES נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARESהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2971, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARES השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ares Protocol (ARES) מידע שוק

שווי שוק $ 104.71K$ 104.71K $ 104.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 354.78K$ 354.78K $ 354.78K אספקת מחזור 295.15M 295.15M 295.15M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ares Protocol הוא $ 104.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARES הוא 295.15M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 354.78K.