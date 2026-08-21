Arena Two מחיר היום

מחיר Arena Two (ATWO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 41.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ATWO ל USD הוא $ 0 לכל ATWO.

Arena Two כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,862, עם היצע במחזור של 140.90M ATWO. ב‑24 השעות האחרונות, ATWO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04753952, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ATWO נע ב -19.03% בשעה האחרונה ו -48.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.90K.

Arena Two (ATWO) מידע שוק

שווי שוק $ 24.86K$ 24.86K $ 24.86K נפח (24 שעות) $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 176.46K$ 176.46K $ 176.46K אספקת מחזור 140.90M 140.90M 140.90M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arena Two הוא $ 24.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.90K. ההיצע במחזור של ATWO הוא 140.90M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 176.46K.