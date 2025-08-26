Ardor (ARDR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.084164 $ 0.084164 $ 0.084164 24 שעות נמוך $ 0.090084 $ 0.090084 $ 0.090084 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.084164$ 0.084164 $ 0.084164 גבוה 24 שעות $ 0.090084$ 0.090084 $ 0.090084 שיא כל הזמנים $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 המחיר הנמוך ביותר $ 0.008745$ 0.008745 $ 0.008745 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.67% שינוי מחיר (1D) -5.57% שינוי מחיר (7D) -9.48% שינוי מחיר (7D) -9.48%

Ardor (ARDR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.084602. במהלך 24 השעות האחרונות, ARDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.084164 לבין שיא של $ 0.090084, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008745.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARDR השתנה ב -0.67% במהלך השעה האחרונה, -5.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ardor (ARDR) מידע שוק

שווי שוק $ 84.35M$ 84.35M $ 84.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.35M$ 84.35M $ 84.35M אספקת מחזור 998.47M 998.47M 998.47M אספקה כוללת 998,466,231.0 998,466,231.0 998,466,231.0

שווי השוק הנוכחי של Ardor הוא $ 84.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARDR הוא 998.47M, עם היצע כולל של 998466231.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.35M.