עוד על ARDR

ARDR מידע על מחיר

ARDR אתר רשמי

ARDR טוקניומיקה

ARDR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ardor סֵמֶל

Ardor מחיר (ARDR)

לא רשום

1 ARDR ל USDמחיר חי:

$0.084596
$0.084596$0.084596
-5.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ardor (ARDR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:56:18 (UTC+8)

Ardor (ARDR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.084164
$ 0.084164$ 0.084164
24 שעות נמוך
$ 0.090084
$ 0.090084$ 0.090084
גבוה 24 שעות

$ 0.084164
$ 0.084164$ 0.084164

$ 0.090084
$ 0.090084$ 0.090084

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 0.008745
$ 0.008745$ 0.008745

-0.67%

-5.57%

-9.48%

-9.48%

Ardor (ARDR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.084602. במהלך 24 השעות האחרונות, ARDR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.084164 לבין שיא של $ 0.090084, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARDRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008745.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARDR השתנה ב -0.67% במהלך השעה האחרונה, -5.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ardor (ARDR) מידע שוק

$ 84.35M
$ 84.35M$ 84.35M

--
----

$ 84.35M
$ 84.35M$ 84.35M

998.47M
998.47M 998.47M

998,466,231.0
998,466,231.0 998,466,231.0

שווי השוק הנוכחי של Ardor הוא $ 84.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARDR הוא 998.47M, עם היצע כולל של 998466231.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.35M.

Ardor (ARDR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ardorל USDהיה $ -0.00499098451791804.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArdor ל USDהיה . $ -0.0157285270.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArdor ל USDהיה $ +0.0027413078.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ardorל USDהיה $ -0.01707979399086495.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00499098451791804-5.57%
30 ימים$ -0.0157285270-18.59%
60 ימים$ +0.0027413078+3.24%
90 ימים$ -0.01707979399086495-16.79%

מה זהArdor (ARDR)

Ardor is the latest in the growing field of contenders for blockchain as a service (BaaS) providers. Ardor provides the blockchain infrastructure for businesses and institutions to leverage the strengths of blockchain technology without having to invest in developing custom blockchain solutions. Instead, Ardor offers a main chain that handles blockchain security and decentralization plus customizable child chains that come ready to use, right out of the box, for various business applications. Ardor goes beyond Nxt to solve critical issues of blockchain bloat, scalability, and customization. Nxt is a well respected, verified, and established blockchain technology with a comparatively long history and an experienced development team. However, as blockchain usage increases over the coming years Nxt, and other blockchain technologies, will face some fundamental problems with payments, scalability, and customization. The first and most straightforward problem is the use of native tokens for transaction fees. Nxt uses a forging proof of stake system, meaning that the total token supply has already been created and new tokens aren’t created with each block. Instead, the forgers that verify the blocks receive a portion of the transaction fees paid on the network. As such, the transaction fees need to be paid in NXT, even if you’ve created a new currency that’s independent of Nxt, you’ll still need to own NXT in order to pay miners, diluting the value of your own currency. To test Ardor’s capabilities and serve as an example of an operating child chain, the Ardor developers have created Ignis. Ignis will implement all of the customizable features that come from the Nxt code base. Essentially, Ignis will be a proof of concept and could be the first of many more child chains on the Ardor platform. The Ignis ICO recently raised $15 million in funding for development. In the future, Ardor child chains could be used to create equity trading platforms, digital file transfer services, private enterprise blockchain applications, and many more use cases. Ardor’s strengths are quick time to setup and wide customizability, making it a great option for companies looking to leverage blockchain without the resources to dedicate to custom development. Ardor has many architectural advantages. One of them and perhaps the most influential one is that it has been created using Java; one of the most widespread programming languages in the world today. This is definitely a step in the right direction seeing as it becomes ten times easier for a commercial application to succeed if the development language is one which most programmers can relate to.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ardor (ARDR) משאב

האתר הרשמי

Ardorתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ardor (ARDR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ardor (ARDR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ardor.

בדוק את Ardor תחזית המחיר עכשיו‏!

ARDR למטבעות מקומיים

Ardor (ARDR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ardor (ARDR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARDR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ardor (ARDR)

כמה שווה Ardor (ARDR) היום?
החי ARDRהמחיר ב USD הוא 0.084602 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARDR ל USD?
המחיר הנוכחי של ARDR ל USD הוא $ 0.084602. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ardor?
שווי השוק של ARDR הוא $ 84.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARDR?
ההיצע במחזור של ARDR הוא 998.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARDR?
‏‏ARDR השיג מחיר שיא (ATH) של 2.04 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARDR?
ARDR ‏‏רשם מחירATL של 0.008745 USD.
מהו נפח המסחר של ARDR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARDR הוא -- USD.
האם ARDR יעלה השנה?
ARDR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARDR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:56:18 (UTC+8)

Ardor (ARDR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.