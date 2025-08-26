ARCS (ARX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01047032 $ 0.01047032 $ 0.01047032 24 שעות נמוך $ 0.0118807 $ 0.0118807 $ 0.0118807 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01047032$ 0.01047032 $ 0.01047032 גבוה 24 שעות $ 0.0118807$ 0.0118807 $ 0.0118807 שיא כל הזמנים $ 18.77$ 18.77 $ 18.77 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003846$ 0.00003846 $ 0.00003846 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.30% שינוי מחיר (1D) -7.43% שינוי מחיר (7D) -0.32% שינוי מחיר (7D) -0.32%

ARCS (ARX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01073797. במהלך 24 השעות האחרונות, ARX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01047032 לבין שיא של $ 0.0118807, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.77, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003846.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARX השתנה ב -2.30% במהלך השעה האחרונה, -7.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ARCS (ARX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.93M$ 53.93M $ 53.93M אספקת מחזור 176.03M 176.03M 176.03M אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ARCS הוא $ 1.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARX הוא 176.03M, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.93M.