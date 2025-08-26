Architex (ARCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.119825 $ 0.119825 $ 0.119825 24 שעות נמוך $ 0.119959 $ 0.119959 $ 0.119959 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.119825$ 0.119825 $ 0.119825 גבוה 24 שעות $ 0.119959$ 0.119959 $ 0.119959 שיא כל הזמנים $ 11.8$ 11.8 $ 11.8 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.10% שינוי מחיר (7D) -20.36% שינוי מחיר (7D) -20.36%

Architex (ARCX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.119838. במהלך 24 השעות האחרונות, ARCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.119825 לבין שיא של $ 0.119959, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARCX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Architex (ARCX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Architex הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARCX הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20M.