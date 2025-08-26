Archethic (UCO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.401399$ 0.401399 $ 0.401399 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +3.79% שינוי מחיר (7D) -8.02% שינוי מחיר (7D) -8.02%

Archethic (UCO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UCO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.401399, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UCO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +3.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Archethic (UCO) מידע שוק

שווי שוק $ 113.21K$ 113.21K $ 113.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 263.17K$ 263.17K $ 263.17K אספקת מחזור 415.55M 415.55M 415.55M אספקה כוללת 966,017,887.9309646 966,017,887.9309646 966,017,887.9309646

שווי השוק הנוכחי של Archethic הוא $ 113.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UCO הוא 415.55M, עם היצע כולל של 966017887.9309646. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 263.17K.