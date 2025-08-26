עוד על UCO

Archethic סֵמֶל

Archethic מחיר (UCO)

1 UCO ל USDמחיר חי:

$0.00027243
$0.00027243$0.00027243
+3.70%1D
Archethic (UCO) טבלת מחירים חיה
Archethic (UCO) מידע על מחיר (USD)

UCOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.401399, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UCO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +3.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.02% ב-7 הימים האחרונים.

Archethic (UCO) מידע שוק

$ 113.21K
$ 113.21K$ 113.21K

--
----

$ 263.17K
$ 263.17K$ 263.17K

415.55M
415.55M 415.55M

966,017,887.9309646
966,017,887.9309646 966,017,887.9309646

שווי השוק הנוכחי של Archethic הוא $ 113.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UCO הוא 415.55M, עם היצע כולל של 966017887.9309646. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 263.17K.

Archethic (UCO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Archethicל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArchethic ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArchethic ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Archethicל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+3.79%
30 ימים$ 0+8.31%
60 ימים$ 0+40.62%
90 ימים$ 0--

מה זהArchethic (UCO)

ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet. Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus :  ""ARCH"". ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language. Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ;  ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains. In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant). Making the blockchain world accessible with the tip of a finger.

Archethic (UCO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Archethicתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Archethic (UCO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Archethic (UCO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Archethic.

בדוק את Archethic תחזית המחיר עכשיו‏!

UCO למטבעות מקומיים

Archethic (UCO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Archethic (UCO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UCO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Archethic (UCO)

כמה שווה Archethic (UCO) היום?
החי UCOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UCO ל USD?
המחיר הנוכחי של UCO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Archethic?
שווי השוק של UCO הוא $ 113.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UCO?
ההיצע במחזור של UCO הוא 415.55M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UCO?
‏‏UCO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.401399 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UCO?
UCO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של UCO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UCO הוא -- USD.
האם UCO יעלה השנה?
UCO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UCO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.