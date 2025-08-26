Arbus (ARBUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00333689 $ 0.00333689 $ 0.00333689 24 שעות נמוך $ 0.00427874 $ 0.00427874 $ 0.00427874 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00333689$ 0.00333689 $ 0.00333689 גבוה 24 שעות $ 0.00427874$ 0.00427874 $ 0.00427874 שיא כל הזמנים $ 0.02271455$ 0.02271455 $ 0.02271455 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00107399$ 0.00107399 $ 0.00107399 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.40% שינוי מחיר (1D) -10.79% שינוי מחיר (7D) -33.54% שינוי מחיר (7D) -33.54%

Arbus (ARBUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00334365. במהלך 24 השעות האחרונות, ARBUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00333689 לבין שיא של $ 0.00427874, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARBUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02271455, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00107399.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARBUS השתנה ב -2.40% במהלך השעה האחרונה, -10.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arbus (ARBUS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M אספקת מחזור 566.66M 566.66M 566.66M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arbus הוא $ 1.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ARBUS הוא 566.66M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.35M.