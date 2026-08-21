Aragon מחיר היום

מחיר Aragon (ANT) בזמן אמת היום הוא $ 0.092491, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ANT ל USD הוא $ 0.092491 לכל ANT.

Aragon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,994,904, עם היצע במחזור של 43.19M ANT. ב‑24 השעות האחרונות, ANT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 13.41, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0078747.

ביצועים לטווח קצר, ANT נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.94.

Aragon (ANT) מידע שוק

שווי שוק $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M נפח (24 שעות) $ 9.94$ 9.94 $ 9.94 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M אספקת מחזור 43.19M 43.19M 43.19M אספקה כוללת 43,192,488.24799542 43,192,488.24799542 43,192,488.24799542

שווי השוק הנוכחי של Aragon הוא $ 3.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.94. ההיצע במחזור של ANT הוא 43.19M, עם היצע כולל של 43192488.24799542. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.99M.