Apex (SN1) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4.59 $ 4.59 $ 4.59 24 שעות נמוך $ 5.24 $ 5.24 $ 5.24 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4.59$ 4.59 $ 4.59 גבוה 24 שעות $ 5.24$ 5.24 $ 5.24 שיא כל הזמנים $ 12.58$ 12.58 $ 12.58 המחיר הנמוך ביותר $ 4.59$ 4.59 $ 4.59 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.89% שינוי מחיר (1D) -12.03% שינוי מחיר (7D) -14.62% שינוי מחיר (7D) -14.62%

Apex (SN1) המחיר בזמן אמת של הוא $4.59. במהלך 24 השעות האחרונות, SN1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 4.59 לבין שיא של $ 5.24, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN1השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 12.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 4.59.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN1 השתנה ב -2.89% במהלך השעה האחרונה, -12.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Apex (SN1) מידע שוק

שווי שוק $ 10.05M$ 10.05M $ 10.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.05M$ 10.05M $ 10.05M אספקת מחזור 2.19M 2.19M 2.19M אספקה כוללת 2,189,306.984337562 2,189,306.984337562 2,189,306.984337562

שווי השוק הנוכחי של Apex הוא $ 10.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN1 הוא 2.19M, עם היצע כולל של 2189306.984337562. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.05M.