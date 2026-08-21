Aped מחיר היום

מחיר Aped (APED) בזמן אמת היום הוא $ 0.095383, עם שינוי של 5.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ APED ל USD הוא $ 0.095383 לכל APED.

Aped כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 95,383, עם היצע במחזור של 1.00M APED. ב‑24 השעות האחרונות, APED סחר בין $ 0.091767 (נמוך) ל $ 0.096566 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 15.27, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.070303.

ביצועים לטווח קצר, APED נע ב -0.30% בשעה האחרונה ו +19.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.71.

Aped (APED) מידע שוק

שווי שוק $ 95.38K$ 95.38K $ 95.38K נפח (24 שעות) $ 56.71$ 56.71 $ 56.71 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.38K$ 95.38K $ 95.38K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Aped הוא $ 95.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.71. ההיצע במחזור של APED הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.38K.