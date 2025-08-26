Apartment (APARTMENT) מידע על מחיר (USD)

Apartment (APARTMENT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, APARTMENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APARTMENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APARTMENT השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -4.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Apartment הוא $ 5.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של APARTMENT הוא 99,974.69T, עם היצע כולל של 9.997468928533035e+16. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.00K.