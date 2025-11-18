Anzens USDA מחיר היום

מחיר Anzens USDA (USDA) בזמן אמת היום הוא $ 1.02, עם שינוי של 1.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDA ל USD הוא $ 1.02 לכל USDA.

Anzens USDA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,323,249, עם היצע במחזור של 10.08M USDA. ב‑24 השעות האחרונות, USDA סחר בין $ 0.995972 (נמוך) ל $ 1.057 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.85, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.529751.

ביצועים לטווח קצר, USDA נע ב -0.58% בשעה האחרונה ו -1.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Anzens USDA (USDA) מידע שוק

שווי שוק $ 10.32M$ 10.32M $ 10.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.32M$ 10.32M $ 10.32M אספקת מחזור 10.08M 10.08M 10.08M אספקה כוללת 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

שווי השוק הנוכחי של Anzens USDA הוא $ 10.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDA הוא 10.08M, עם היצע כולל של 10081677.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.32M.