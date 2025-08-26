Antitoken (ANTI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01260369 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.39% שינוי מחיר (1D) -11.70% שינוי מחיר (7D) -96.86%

Antitoken (ANTI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ANTI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ANTIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01260369, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ANTI השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -11.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-96.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Antitoken (ANTI) מידע שוק

שווי שוק $ 71.87K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.87K אספקת מחזור 999.97M אספקה כוללת 999,973,376.09

שווי השוק הנוכחי של Antitoken הוא $ 71.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ANTI הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999973376.09. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.87K.